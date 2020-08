Dois sepultamentos em Assis neste sábdo

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 29 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O padeiro Joaquim Alexandre Simões de Almeida, de 76 anos, antigo morador da vila Operária, na avenida Siqueira Campos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento ocorrerá às 10h30.

Sérgio do Nascimento, conhecido pelo apelido de ‘Brechó’, de 56 anos, morador da rua São Jorge, na vila São Jorge, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!