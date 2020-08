Justiça marca audiências de instrução e julgamento da ‘Máfia das Multas’

A Justiça da Comarca de Assis agendou as primeiras audiências de instrução, debates e julgamento de um dos principais envolvidos na denúncia apurada pela Polícia Civil, por determinação do Ministério Público, de suposta existência de ‘máfia de multas’ na Prefeitura Municipal de Assis.

A denúncia, protocolada na Câmara Municipal em 2017, por uma ex-servidora do Departamento Municipal de Trânsito, apontou uma série de irregularidades na aplicação das multas e no suposto favorecimento a um despachante no deferimento de recursos às multas lavradas.

A Câmara Municipal de Assis recebeu a mesma denúncia e, após ouvir uma série de envolvidos, apresentou um relatório comprovando a denúncia e encaminhou todos os depoimentos e documentos à Polícia Civil.

O delegado Marcel Ito Okuma, responsável pelo inquérito, produziu mais de 30 mil folhas com depoimentos e provas sobre o caso.

Todo esse material foi encaminhado para o Ministério Público, que apresentou a denúncia contra servidores e assessores municipais, além do despachante supostamente favorecido.

De acordo com publicação do Poder Judiciário, assinada pelo Juiz Arnaldo Luiz Sasso Valderrama, está designada para o dia 22 de outubro, às 9 horas, na sala de audiência de instrução na 3ª Vara Criminal de Assis, a primeira audiência de instrução, que terá a participação do representante do Ministério Público.

Nesta quarta-feira, dia 26 de agosto, os advogados do ex-diretor do Departamento Municipal de Trânsito, que responde pelo crime de “corrupção ativa”, juntaram sua ‘defesa prévia’ ao processo.

Também já está designada pela Justiça, para o dia 29 de outubro, às 9 horas, na sala da 3ª Vara Criminal, a audiência de ‘instrução, debates e julgamento’ de um dos envolvidos.

