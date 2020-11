Confiante, VOCEM vai Tupã em busca da vitória e vaga

Dia decisivo para as pretensões do VOCEM na temporada 2.020.

O time comandado pelo técnico Betão Alcântara viajou para Tupã nesta quarta-feira, dia 18 de novembro, em busca da vitória e dos três pontos que podem garantir a segunda vaga do Grupo II do Campeonato Paulista da Série B.

O Grêmio Prudente, que lidera a chave e folga na rodada, já está classificado com 18 pontos.

O Osvaldo Cruz é o terceiro colocado com 10 pontos e tem chances de classificação.

Se perder em Tupã, o ‘Esquadrão da Fé’ corre o sério risco de ser eliminado da competição.

Por isso, o time mariano apesar de estar com os ‘olhos’ voltados para o estádio Tonicão, em Assis, onde o Atlético Assisense recebe o Osvaldo Cruz, não quer depender do placar desse jogo.

Se o Osvaldo Cruz ganhar do Assisense, o VOCEM, obrigatoriamente, precisa vencer o ‘Tricolor’ em Tupã.

Com 12 pontos e três vitórias, o ‘Esquadrão da Fé’ perde a vaga, caso apenas empate em Tupã e o ‘Azulão’ vença a partida no Tonicão.

Com empate, o time mariano chegaria a 13 pontos e manteria as mesmas três vitórias, mas o ‘Azulão’ alcançaria os 13 pontos e teria sua quarta vitória, sendo beneficiado pelo regulamento.

Ou seja, para não depender de um tropeço do Osvaldo Cruz diante do Assisense -que não venceu nenhum jogo na temporada-, o VOCEM viajou para fazer sua parte e vencer.

“Dependemos apenas de nossas forças”, resumiu o presidente Lauro Valim Silveira.

Para o confronto de hoje, Betão Alcântara poderá contar com o retorno de Bruninho, expulso em Osvaldo Cruz e suspenso no clássico contra o Assisense.

Os três novos reforços -William Pontes, Lucas Shalon e Alan Júnior- também devem ser usados no confronto decisivo desta quarta-feira, às 15 horas, no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã.

O único desfalque no VOCEM será o atacante Luís ‘Pilar’, que sofreu uma lesão grave em Osvaldo Cruz e deve ficar fora dos gramados por oito meses.

No primeiro turno, no estádio Tonicão, o VOCEM goleou o Tupã por 6 a 1. A derrota causou a demissão do técnico Bira Arruda.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista anunciou as equipes de arbitragem que atuarão na rodada desta quarta-feira pela ‘Segundona’.

O experiente Danilo da Silva, de 36 anos, que está nos quadros da FPF desde 2007, apitará o confronto decisivo em Tupã, com assistência de Bruno Silva de Jesus, de 34 anos, e Rodrigo Crosara, de 35.

TONICÃO – Em Assis, no estádio Antônio Vianna Silva, também às 15 horas desta quarta-feira, o Atlético Assisense receberá o Osvaldo Cruz. O árbitro escalado é Giuliano Dutra Pelegrini, de 42 anos. Os assistentes serão Rafael Tadeu Alves de Souza, de 34 anos, e Eduardo Augusto Borges, de 31.

Expulso, o técnico Lierte Pastre não poderá ficar no banco orientando o Atlético Assisense.

O ‘Falcão do Vale’ também não contará com o bom médio volante Fujita, que recebeu cartão vermelho no clássico contra o VOCEM.

RODADA

Quarta-feira, dia 18, 15 horas

Em Tupã – Tupã x VOCEM

Em Assis – Assisense x Osvaldo Cruz

Grêmio Prudente folga

CLASSIFICAÇÃO

1º – Grêmio Prudente – 18

2º – VOCEM – 12

3º – Osvaldo Cruz – 10

4º – Tupã – 08

5º – Assisense – 01

No primeiro turno, VOCEM goleou o Tupã no Tonicão

Imagem: Ivanzinho Mello