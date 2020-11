Padre Vicente será apresentado na V.O. no dia 13

Está definida a data de apresentação do padre Vicente Paula Gomes como novo vigário da paróquia Nossa Senhora das Dores, na vila Operária.

Após um encontro com o pároco daquela comunidade, Bispo Dom Otacílio Luziano da Silva, ocorrido nesta terça-feira, dia 17 de novembro, ficou acertado que ‘a apresentação como vigário será no domingo, 13 de dezembro, às 9h30, em celebração na Matriz da Vila operária’, contou um amigo do sacerdote.

Padre Vicente Paula Gomes está afastado de suas funções ao participação de uma de cerimônia de casamento de um casal homoafetivo, em dezembro de 2019.

De acordo com a punição, assinada pelo bispo diocesano Dom Argemiro de Azevedo, apesar de readmitido no dia 8 de dezembro, ele não poderá celebrar matrimônios por um ano.

Além disso, o documento estabelece que o padre deverá fazer um curso sobre matrimônio em 2021.

O religioso também continua proibido de participar de programas da mídia ou utilizar qualquer meio de comunicação por três anos, assim como se abster de “exprimir opiniões sobre a doutrina da Igreja Católica no que se refere ao Sacramento do Matrimônio”.

Padre Vicente será apresentado na V.O.