A051 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 19 de abril

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 19 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhor Beth Elias Nicolau, de 92 anos, que morreu no Hospital e Maternidade de Assis, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas família ainda não definiu o horário do sepultamento.

No período da tarde, às 15 horas, será sepultado o senhor Benedito Tibúrcio, que morreu em Ourinhos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!