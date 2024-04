A007 – Tropeiro Mauro Correa será sepultado às 10h30; polícia tentará descobrir motorista envolvido no acidente

Está marcado para às 10h30 desta segunda-feira, dia 1º de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, o sepultamento do tropeiro Mauro Correa, de 71 anos, que morreu atropelado na madrugada deste domingo, dia 31 de março, à margem da SP-333, rodovia Miguel Jubran.

O tropeiro voltava de uma festa do bairro rural do Cervinho montado em sua mula, quando foi atropelado na madrugada. O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro ou avisar a polícia.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e instaurou inquérito para tentar descobrir quem era o motorista e esclarecer as causas do acidente.

O velório do tropeiro Mauro Correa acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

Tropeiros, amigos e familiares devem prestar uma homenagem em sua despedida.

Mauro Correa morreu aos 71 anos