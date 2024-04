A006 – Três sepultamentos em Assis neste dia 1º de abril

Três sepultamentos estão programados para esta segunda-feira, dia 1º de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O tropeiro Mauro Correa (foto abaixo), de 71 anos, que morreu atropelado na rodovia Miguel Jubran, SP-333, na madrugada desde domingo, dia 31 de março, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.

Mauro Correa

No período da tarde, às 15h30, será sepultado Lucas do Nascimento Flauzino, de 29 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

Na Igreja Assembleia de Deus, localizada na avenida Teotônio Vilela, 891, no Jardim Paraná, está sendo velada Sirliane dos Santos Rodrigues, de 45 anos. O sepultamento está marcado para as 16 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no início da manhã, foi sepultada a senhora Maria Carvalho Arwin, de 92 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!