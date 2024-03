999 – Unesp abre inscrições nesta quarta-feira para atividades da ‘Terceira idade’

Estarão abertas, nesta quarta-feira, dia 27 de março, das 9 às 11 horas -no saguão do curso de Letras-, e das 15 às 17 horas -na biblioteca da Unesp de Assis-, inscrições às pessoas com mais de 50 anos de idade interessadas em participar dos cursos e oficinais oferecidas pela UNATI – Universidade Aberta à Terceira Idade. As inscrições e atividades são totalmente gratuitas.

Os participantes podem se inscrever em mais de uma atividade.

“Este é um projeto de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, com o intuito de possibilitar a inserção das pessoas idosas no contexto acadêmico. Atualmente, a UNATI oferece diferentes oportunidades de atividades”, explicam os coordenadores.

Um dos cursos com muitas pessoas interessadas é o de artesanato. Foto abaixo

Curso de artesanato tem boa procura

“Se você tem 50 anos ou mais, ou conhece alguém que tenha, matricule-se já e compartilhe para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar!”, convidam.

Acompanhe os cursos e oficinas a serem oferecidos em 2024:

Oficina – Ser um

Minicurso – Língua e cultura italiana

Curso – Italiano básico

Oficina – Ler, escrever e contar histórias

Curso – Filosofia da arte para a 3ª idade

Oficina – Esporte ‘Agita Assis’

Curso – Palhaçaria

Roda de conversa

Oficina – Reflexões sobre memória e uso das redes sociais

Oficina – Livre de celular

Oficina – Todo mundo dança

Curso – Espanhol básico

Oficina – Meditação, leitura e memória

Minicurso – Base da língua inglesa

Oficina – Futebol

Oficina – Teatro

Oficina – Música e (é) resistência

Roda de conversa – Mulheres e literatura

Oficina – Fotografia com celular

Oficina – Escreva coreano

Minicurso – Versão brasileira – minicurso de dublagem amadora

Minicurso – Iniciação à Yogaterapia

Minicurso – Colóquios interculturais

Oficina – A importância da preservação e conservação da biodiversidade

Curso de dança é uma das opções