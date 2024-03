996 – Dez dias após construção, Prefeitura refaz canaleta que gerou reclamações

Dez dias atrás, uma canaleta de concreto foi construída na avenida Armando Sales de Oliveira, no cruzamento com a rua Doutor Clybas Pinto Ferraz, na vila Xavier. O objetivo era melhorar a canalização da água que escorre pela via pública até as galerias e corrigir depressões constantes na pavimentação asfáltica.

No entanto, assim que o serviço foi concluído, começaram as reclamações de motoristas, que tiveram seus veículos danificados, em razão da profundidade da canaleta.

A maioria dos veículos que passou pelo local não escapou de uma raspada ou batida do assoalho e até mesmo do cárter do motor no concreto.

A qualidade do serviço virou alvo de reportagens e críticas de vereadores na Câmara Municipal.

DE VOLTA – Na manhã desta terça-feira, dia 26 de março, comerciantes entraram em contato com a redação do JS informando que uma equipe da Secretaria de Obras foi ao local (foto abaixo) para tentar ‘consertar’ a canaleta.

“Esperamos que, desta vez, o serviço seja de qualidade”, disseram.

Canaleta está sendo reformada