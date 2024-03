995 – Meninos do Moleque Travesso são avaliados por grandes clubes

A escolinha de futebol Moleque Travesso, que funciona no antigo estádio da Associação Atlética Ferroviária, na rua Brasil, continua abastecendo grandes clubes com meninos treinados pelo professor João Carlos ‘Corina’.

Semanas atrás, três alunos do Moleque Travesso foram convidados a participar de uma série de treinamentos no Sfera Futebol Clube, no moderníssimo Centro de Treinamento na cidade de Jarinu-SP.

O volante Lorenzo, o lateral direito Gustavinho e o atacante João Furlan (foto abaixo), por intermédio do empresário esportivo conhecido por ‘Francês’, estiveram participando dos treinamentos preparatórios para a disputa do Campeonato Paulista da categoria sub-11.

Lorenzo, Gustavinho e João Furlan

FICOU – Dos três jogadores avaliados, o atacante João Furlan (foto abaixo), de 10 anos, considerado “a mais nova joia” da Escolinha Moleque Travesso, foi contratado pela diretoria do Sfera Futebol Clube e disputará a competição estadual.

Os outros dois jogadores Lorenzo e Gustavinho continuarão sendo monitorados à distância.

Com apenas quatro anos de idade, João Furlan começou a treinar na escolinha, incentivado pelos pais Thiago e Sueli, que sempre acreditaram no potencial do filho para o esporte. O ‘rabiscador’, como é chamado por Corina, “sempre demonstrou muita dedicação e seriedade nos treinamentos”, afirmam os pais.

“A escolinha Moleque Travesso e seus familiares têm muito orgulho de você, Joao Furlan!”, comentou a direção da escolinha.

Furlan, o ‘Rabiscador’, se reapresentará nas datas determinadas para treinar em Jarinu, sempre acompanhado pelo observador do Sfera, João Henrique, sob a observação do professor João Carlos ‘Corina’.

João Furlan,

de 10 anos