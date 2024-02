942 – Em cinco minutos e mais dois gols de Alex Cícero, VOCEM vence, chega a 7 jogos invictos e fica a 4 pontos do líder

“Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”.

A expressão acima, muito utilizada no Brasil, significa que é preciso muita persistência para alcançar uma meta, e pode resumir como o VOCEM construiu a sua vitória por 3 a 0 diante do Joseense na tarde quente desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, no estádio Tonicão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

“Sabíamos que era um jogo onde a paciência seria necessária para abrir o bloqueio do time adversário, que veio a Assis para tentar o gol numa única alternativa, ou seja: veio jogar por uma bola”, confirmou o técnico Marcos Vinícius ‘Viola’, abraçado pelos jogadores a cada gol marcado.

Com mais dois gols de Alex ‘Panelas’, que se isolou na liderança da artilharia do time, e mais um gol do zagueiro Lucas Anselmo, com assistência de ‘Panelas’, o VOCEM garantiu a vitória em cinco minutos, subiu na classificação e ficou a 4 pontos dos líderes.

O ‘Esquadrão da Fé’ abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo, ampliou aos 21 e ‘passou a régua’ aos 24.

Com os surpreendentes resultados da oitava rodada, o VOCEM subiu para a 6ª posição, com os mesmos 13 pontos de Rio Branco de Americana (5ª) e Taquaritinga (7ª). Os três estão a 4 pontos dos líderes Francana (1º), XV de Jaú (2º) e Barretos (3º), que somam 17. Entre os dois grupos, está o São-Carlense, com 4º, com 16 pontos.

O JOGO – Debaixo de um sol de quase 40 graus, o VOCEM teve 15 minutos iniciais de muita pressão para tentar abrir o placar, mas não conseguiu. Depois, o time visitante chegou a equilibrar as ações, mas sem chances claras de gols. .

No começo da segunda etapa, o Joseense chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado pela falta de inteligência de um atacante que concluiu, de cabeça, uma bola que já tinha o endereço do gol de Lucas Alves. Corretamente, o assistente Ricardo Bussete levantou seu instrumento e o árbitro Alestre Clauli invalidou a jogada.

Com as mudanças feitas no transcorrer da partida, o técnico Viola conseguiu dar maior ofensividade ao VOCEM e o ataque se tornou letal com Alex ‘Panelas’ atuando como centroavante e com jogadas pelas laterais.

Ryan entrou na lateral e, municiado perlo bom armador Juninho, ia facilmente à linha de fundo e efetuava cruzamentos na pequena área, aproveitados pelo ataque do VOCEM, que balançou a rede três vezes em cinco minutos.

Com quatro gols marcados, Alex ‘Panelas’ se isolou na artilharia do VOCEM e passou a brigar no quadro de artilheiros da competição com Cauê, da Penapolense (6 gols) e Lucas Duarte, do Taquaritinga (5 gols).

Alex ‘Panelas’ marcou mais dois gols Imagem: Wezio Oliveira

EM BRANCO – De volta ao time, após seis rodadas no Departamento Médico por ‘desconforto muscular’, o experiente atacante Billy, de 36 anos, passou mais 45 minutos em branco, até ser substituído. Nesse tempo de jogo, as poucas vezes que foi acionado, esteve sempre bem marcado.

Faltando sete rodadas para o término da primeira fase, dificilmente o artilheiro Billy, que marcou 17 gols pelo VOCEM em 2016, conseguirá atingir a meta estabelecida quando ele foi apresentado de marcar 10 gols na temporada.

Sem contar com o zagueiro Alysson e o atacante Pedro Henrique ‘Peu’, suspensos, o VOCEM entrou em campo com: Lucas Alves, Lucão, Lucas Anselmo, Rodrigo e Ygor Dizarro; Isaías, Juninho e Paulinho; Alex ‘Panelas’, Billy e Tiaguinho. No intervalo, Bruno Henrique entrou no lugar de Billy. Logo depois, o apagado Paulinho foi substituído por Ryan. Ainda entraram: Pedro, Dezinho e Luiz Felipe.

Ygor Dizarro, Alex ‘Panelas’ e Pedro foram advertidos com cartão amarelo.

A RODADA

Jabaquara de Santos 1 x 2 Independente de Limeira

Rio Branco de Americana 2 x 0 América

Nacional 1 x 1 Taquaritinga

VOCEM 3 x 0 Joseense

São-Carlense 0 x 1 Barretos

Francana 2 x 1 Osasco/Audax

União Barbarense 1 x 0 Penapolense

XV de Jaú 1 x 1 SKA Brasil

CLASSIFICAÇÃO

Francana, XV de Jaú e Barretos – 17 pontos

São-Carlense – 16 pontos

Rio Branco de Americana, VOCEM de Assis e Taquaritinga – 13 pontos

União Barbarense – 12 pontos

Osasco/Audax – 9 pontos

Penapolense, Nacional-SP e América de S. J. do Rio Preto – 8 pontos

Independente de Limeira – 7 pontos

Joseense de S. J. dos Campos e Jabaquara de Santos – 5 pontos

SKA Brasil – 4 pontos

Jogadores comemora gol do VOCEM Imagem: Wezio Oliveira