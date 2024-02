940 – Relacionado, Billy pode ser a novidade no VOCEM

A menos de uma hora e meia do jogo, o VOCEM ainda não divulgou a escalação do time que entra em campo às 15 horas para enfrentar o Joseense pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A4, no estádio Tonicão.

No entanto, entre os jogadores relacionados para a tarde desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, a principal novidade é o retorno do atacante Billy, de 36 anos, que desfalcou o time por várias rodadas com um ‘desconforto muscular’.

Os jogadores acima de 23 anos convocados para o jogo são: Lucas Alves (goleiro), Lucas Anselmo (zagueiro), Isaías e Juninho (meio-campistas) e o atacante Billy.

Adotando o mesmo procedimento das rodadas anteriores, a escalação do VOCEM, que entra em campo às 15 horas, só deve ser divulgada momentos antes de a bola rolar.

O zagueiro Alysson e o atacante Pedro Henrique ‘Peu’, suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo, desfalcam o time do técnico Marcos Vinícius ‘Viola’.

ARBITRAGEM – Na segunda-feira, a menos de 48 horas da partida entre VOCEM e Joseense, a Federação Paulista anunciou Alester Clauli Tambelli, de 34 anos, como árbitro.

Billy foi relacionado para o jogo desta quarta-feira