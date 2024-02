899 – Polícia Rodoviária intercepta carro com 200 quilos de maconha que seriam entregues em São Paulo

Uma carga de 200 quilos de maconha que seria entregue em São Paulo foi apreendida pela Polícia Rodoviária na madrugada desta sexta-feira de Carnaval, 8 de fevereiro. O motorista, de 41 anos, foi preso em flagrante.

A apreensão ocorreu nos primeiros minutos desta sexta-feira, na praça de pedágio de Palmital, no km 413 da rodovia Raposo Tavares.

Os policiais suspeitaram do condutor de um veículo Chev/Spin, branco, placas de São Paulo e realizaram a abordagem.

Ao ser questionado sobre os motivos e destino da viagem, o motorista “demonstrou certo nervosismo e apresentou respostas desconexas”, explicaram os policiais.

Na vistoria, foram localizados vários fardos de maconha no porta malas e no assoalho do banco traseiro do veículo.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado, junto com o carro e a droga para a Central de Polícia Judiciária de Assis.

Preso, o condutor informou que a droga seria levada para São Paulo, mas ele não deu detalhes onde seria entregue e quem a receberia.

O delegado plantonista ratificou a voz de prisão ao motorista, que foi levado para a Cadeia de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.

No total, foram apreendidos 256 tabletes de maconha, que pesaram 199 quilos e 500 gramas.

Droga estava no porta malas da Spin

Imagem: Polícia Rodoviária