898 – Dentista não resiste e morre, após ter sido atropelado na avenida Armando Sales de Oliveira

Mais uma vítima do caótico trânsito assisense.

O dentista Roberto da Mota (foto abaixo), de 67 anos, vítima de atropelamento ocorrido dias atrás, na avenida Armando Sales de Oliveira, na vila Xavier, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, na UTI do Hospital e Maternidade de Assis, onde estava internado.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido ao exame necroscópico para apurar as causas da morte.

Um inquérito policial foi registrado para investigar o acidente.

DESPEDIDA – O velório do dentista Roberto da Mota, que morava na vila Xavier, acontecerá na Igreja Bíblica Aos Pés da Cruz, na avenida Durvalino Binato, no Jardim Aeroporto, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Roberto Mota não resistiu aos ferimentos