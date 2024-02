896 – A4 – VOCEM abre o placar, mas cede empate em Limeira e continua fora do G-8

O VOCEM perdeu uma grande oportunidade de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A4 e chegar ao G-8, que garante uma vaga na próxima fase da competição que reúne 16 clubes.

Em jogo válido pela terceira rodada, atuando em Limeira na noite desta quarta-feira, dia 7, o time de Assis abriu o placar aos 22 minutos, com um gol de cabeça do estreante Pedro Henrique ‘Peu’ (foto abaixo). No entanto, aos 42 minutos, num lance de rara felicidade, o meio campista Luiz Henrique acertou um belíssimo chute de fora da área e acertou o ângulo superior esquerdo do goleiro Lucas Alves, que nada pôde fazer.

Antes do empate, o VOCEM teve oportunidade para ampliar o placar e garantir a vitória, mas a bola não entrou num chute de Thiaguinho. “O importante foi não perder esses dois jogos fora de casa (sábado, o time havia empatado com o Rio Branco, em Americana). Nossa equipe tá ganhando ‘casca’ com os jogadores que estão chegando e vamos em busca da vitória contra o Nacional, para entrar no G-8 e não sair mais”, avaliou o técnico Marcos Vinícius ‘Viola’, após a partida em Limeira.

Em três rodadas, o VOCEM somou dois pontos. Com os resultados na rodada do meio de semana, o time de Assis continua na 11ª colocação (Veja resultados e a classificação abaixo).

A partida no estádio Comendador Agostinha Prada, marcou a estreia dos atacantes Pedro Henrique ‘Peu’ e Luiz Felipe, além do zagueiro Thurram, que estava lesionado.

O VOCEM entrou em campo com: Lucas Alves; Lucão. Thurram, Alysson e Ygor Dizarro; Zé Augusto, Juninho e Paulinho; Alex Cícero, Pedro Henrique ‘Peu’ e Thiaguinho. Entraram: Matheus Bispo, Ryan, Robinho, Bruno Henrique e Luiz Felipe.

Pedro Henrique ‘Peu’, Lucão e Bruno Henrique foram advertidos com cartão amarelo no VOCEM.

O Independente de Limeira teve o centroavante ‘Soldado’ expulso no final da partida, após atingir o zagueiro Thurram no rosto com a sola do pé.

RESULTADOS DA 3ª RODADA

América de Rio Preto 2 x 2 Audax Osasco

Rio Branco de Americana 1 x 2 Jabaquara

Taquaritinga 2 x 2 São-Carlense

Penapolense 3 x 1 Joseense

Francana 1 x 0 União Barbarense

Barretos 2 x 1 Ska Brasil

XV de Jaú 5 x 1 Nacional

Independente Limeira 1 x 1 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 9 pontos

São-Carlense, Taquaritinga e Barretos – 7 pontos

Francana – 6 pontos

Audax Osasco – 5 pontos

Penapolense, Rio Branco e Nacional – 4 pontos

Jabaquara – 3 pontos

VOCEM de Assis, Independente de Limeira e América de Rio Preto – 2 pontos

União Barbarense e Joseense – 1 ponto

SKA Brasil – 0 ponto

QUARTA RODADA

Sábado – 10/02 – SÁBADO

15h – Joseense x América de Rio Preto

15h- União Barbarense x Barretos

15h – SKA Brasil x Independente de Limeira

15h – Jabaquara x Taquaritinga

16h – Audax Osasco x XV de Jaú

16h – Penapolense x Francana

20h – São-Carlense x Rio Branco de Americana

11/02 – DOMINGO

10h – VOCEM x Nacional de São Paulo

Jogadores do VOCEM comemoram em Limeira