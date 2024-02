893 – A4 – Empate em Rio Preto coloca o VOCEM na 11ª posição

O empate em 2 a 2 na partida entre América e Osasco Audax, disputada na tarde desta terça-feira, dia 6 de fevereiro, no estádio Benedito Teixeira, o ‘Teixeirão’, em São José do Rio Preto, marcou a abertura da terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.

Com o resultado, o time visitante chegou a cinco pontos e assumiu a quarta colocação na classificação geral da Série A4.

Já a equipe de Rio Preto conquistou o seu segundo ponto e saltou para a nona colocação.

Com isso, o VOCEM de Assis, que enfrentará o Independente em Limeira na noite desta quarta-feira, dia 7, caiu para a 11ª posição.

CONFIANÇA – O empate conquistado em Americana, diante o Rio Branco, no sábado, dia 3, pela segunda rodada, deu confiança ao ‘Esquadrão da Fé’ para seguir em busca do G-8, que dá direito a uma vaga nas quartas-de-final da Série A-4.

“Esse empate (em Americana) coloca a gente na briga pela vaga. Vamos a Limeira em busca da vitória”, reafirmou o técnico Marcos Vinícius ‘Viola’, do VOCEM.

NOVIDADES – Além de Bruno Henrique, atacante que já atuou em Americana, o VOCEM poderá contar com a estreia do centroavante Pedro Henrique ‘Peu’. A liberação do atacante só depende de uma transferência internacional, uma vez que o jogador estava atuando no futebol da Guatemala.

Os zagueiros Thurran e Lucas Anselmo, liberados pelo Departamento Médico, também poderão estar à disposição do técnico Viola.

Independente e VOCEM se enfrentam às 20 horas, em Limeira, no estádio Comendador Agostinho Prada.

