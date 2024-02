891 – Árbitro escalado para apitar VOCEM em Limeira tem ‘pouca rodagem’ em jogos profissionais

As estatísticas mostram que o árbitro Aparecido Pereira Bueno (foto abaixo), de 35 anos, escalado para apitar o confronto entre Independente e VOCEM, na noite desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, em Limeira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-4, pode ser considerado como inexperiente em campeonatos de equipes profissionais.

Formado em 2019 pelo quadro de árbitros da Federação Paulista de Futebol, nos últimos dois anos ele apitou somente jogos de clubes amadores e categorias de base.

Em 2022, Aparecido Pereira Bueno não apitou nenhuma partida de clubes profissionais. Em 2023, só atuou no jogo válido pela Segunda Divisão, entre Independente de Limeira e XV de Jaú, mas como quarto árbitro.

Neste ano, finalmente, começou a apitar jogos de equipes profissionais, após quatro atuações pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre elas a goleada aplicada pelo Grêmio em cima do Figueirense por 6 a 0.

Foram duas partidas como árbitro principal no Campeonato Paulista da Série A-3 e três como quarto árbitro.

No dia 27 de janeiro de fevereiro, pela A-3, ele apitou o confronto entre Suzano e Votuporanguense, que terminou 0 a 0. Na partida disputada no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, Aparecido Pereira Bueno aplicou três cartões amarelos e expulsou o centroavante Yago, do Suzano, “por atingir, com as travas da chuteira, um adversário na disputa de bola”.

No sábado, dia 3 de fevereiro, em Porto Feliz, também pela Série A-3, ele apitou a vitória do Desportivo Brasil sobre o São Caetano por 1 a 0. Na partida, foram aplicados cinco cartões amarelos. O zagueiro Diego, do São Caetano, foi expulso por desferir um soco na cabeça do adversário.

EQUIPE – Para a partida do Campeonato Paulista da Série A-4, em Limeira, Aparecido Bueno apitará a partida com assistência de Ademilson Lopes da Silva Filho, de 37 anos, e Bruno Henrique Mascarenhas Moura, de 27 anos.