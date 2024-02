884 – Mulher passa mal no velório do marido e morre na UPA

Que tristeza!

Durante o velório de Jorge Luis Barbeiro (foto abaixo), de 56 anos, que acontecia no Centro Funerário Pax neste domingo, dia 4 de fevereiro, a esposa dele, senhora Maria José Aparecido Barbeiro, passou mal no momento do fechamento da urna funerária e precisou ser socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento Ruy Silva, -UPA- do Jardim Aeroporto.

No entanto, apesar do imediato atendimento, a senhora Maria José Pereira Barbeiro, de 59 anos, não resistiu e morreu.

O corpo de Maria José Pereira Barbeiro está sendo velado na Igreja Pentecostal do Assis III, na rua Geraldo Passarelo, e será sepultado nesta segunda-feira, em horário a ser definido.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Atualizada às 21h31