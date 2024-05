A093 – Um dia após comemorar aniversário, motorista é preso em Florínea transportando 61 tabletes de maconha

Um jovem, que completou 23 anos nesta terça-feira, dia 7 de maio, ‘ganhou de presente’ um par de algemas no primeiro dia da nova idade. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela Polícia Militar em Florínea conduzindo um veículo Nissan, Versa, branco, placas de Governador Valadares-MG, carregado de maconha.

A abordagem e prisão ocorreram no Km 450 da SP-333, rodovia Miguel Jubran, quando os policiais rodoviários, em conjunto com o policiamento territorial, deram sinal de parada obrigatória ao condutor do carro, que vinha do Estado do Paraná.

Ao ser questionado sobre os motivos e destino da viagem, o jovem motorista demonstrou “certo nervosismo e apresentou respostas desconexas”, segundo os policiais.

Durante vistoria no veículo, foram localizados 61 tabletes de maconha no porta malas.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Florínea, onde a ocorrência foi registrada. Após ser ouvido, o condutor teve a prisão ratificada e foi conduzido à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará pela audiência de custódia.

O carro e a droga, que totalizou 47 quilos, 820 gramas, foram apreendidos.

Policiais que atuaram na ocorrência em Florínea