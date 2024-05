A100 – Visitação ao cemitério de Assis no Dia das Mães é maior do que nos anos anteriores

Apesar de não contar com um sistema científico para comprovar o número de visitantes que passaram pelo Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste domingo, 12 de maio, ‘Dia das Mães’, a administração do serviço avalia que “o movimento foi sensivelmente maior do que nos anos anteriores”.

Um funcionário do serviço de administração ouvido pelo JS calcula que cerca de 1.500 pessoas passaram pelo local.

O movimento de visitantes foi maior no início da manhã e no final da tarde. “Tivemos que fechar os portões por volta das 18 horas, porque ainda havia muita gente no interior do cemitério”, contou o mesmo funcionário.

Ela avalia que os visitantes escolheram esses horários para não ficarem muito expostos ao sol do final da manhã e início da tarde. “Estava muito quente”, conclui.

SEPULTAMENTOS – No final de semana, aconteceram cinco sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No sábado, dia 11 de maio, no início da manhã, houve o sepultamento da senhora Maria de Jesus Torres.

No final da manhã, às 11 horas, foi sepultada a professora Sônia Maria Paitl Urbano.

No mesmo dia, às 14 horas, houve o sepultamento do senhor Benedito Pedro de Oliveira.

No domingo, dia 12, no final da manhã, às 11 horas, foi sepultada a senhora Elisabete Serracini.

No final da tarde, às 16 horas, o houve o sepultamento de Márcio André Ribeiro, o ‘Marcito‘, de 48 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

DIA 13 – Nesta segunda-feira, dia 13 de maio, não há sepultamento programado no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Cemitério de Assis recebeu cerca de 1.500 visitantes