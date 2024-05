A095 – Basquete de Assis estreia na Liga Regional neste sábado, no GEMA

Comandada pelo técnico Márcio Kantack, e completamente reformulada, a equipe adulta de basquete de Assis estreia na Liga Regional do Centro Oeste neste sábado, dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, no ginásio de esportes José Nigro, o ‘GEMA’, na vila Xavier.

O ginásio de esportes Jairo dos Santos, Jairão, abandonado após os Jogos Regionais de 2019, continua fechado para reforma, sem previsão de reabertura.

O adversário dos assisenses na estreia da Liga Regional será o tradicional time do interior paulista, América, de São José do Rio Preto.

“Convidamos nossa torcida para prestigiar a volta do nosso basquete adulto às quadras”, pediu o treinador Márcio Kantack, que espera uma Liga Regional “com nível técnico muito elevado”.

O treinador explicou que a ideia é preparar o time de Assis para disputar os Jogos Regionais, que acontecerão na cidade de Tupã, entre 8 a 18 de julho, e o Campeonato Paulista, no segundo semestre. A ideia é programar uma partida amistosa contra um grande clube de São Paulo nas festividades do aniversário da cidade.

Para manter a equipe adulta de basquete em atividade, a Secretaria Municipal de Esportes conta com a parceria da Associação Novo Basquete de Assis.

ELENCO – O novo time de basquete de Assis, comandado pelo técnico Márcio Kantack, conta com os seguintes jogadores:

Armadores: Luiz Fernando, Pedro Lavezo e Kadú Rocha.

Laterais: Loroh Jr., Marcos Paulo, Pedro Paulo, Victor Carvalho e Davi Aguileira.

Lateral/Pivô: Mário Perez, Nathan, Zion e Hugo Bermejo.

Pivôs: Atílio, César Fabretti, Rafa Lenz e Daniel Calles.

Novo time adulto do Basquete Assis