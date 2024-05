A098 – VOCEM desiste do goleiro Lucas Alves; lateral João Silveira está de volta

A diretoria do VOCEM adotou a estratégia de não divulgar à imprensa os nomes dos jogadores apalavrados para disputar a Copa Paulista, antes da assinatura do contrato.

Uma das razões da medida teria sido o anúncio precipitado da própria assessoria de imprensa do clube, informando que o goleiro Lucas Alves (foto), destaque do time no Campeonato Paulista da Série A4, estaria entre os contratados para a Copa Paulista, mas a negociação emperrou e o atleta não virá mais.

“A proposta salarial dele é fora da realidade. Nós não conseguimos pagar. Já estamos contratando outro goleiro”, justificou o presidente Lauro Valim, hoje pela manhã, sem revelar valores.

No entanto, procurado pelo JS por telefone, o goleiro Lucas Alves negou que o problema tenha sido a proposta salarial. “Tivemos um pequeno desentendimento, mas vou telefonar para o presidente e contornar a situação”, disse, sem entrar em detalhes.

DE VOLTA – O Jornal da Segunda obteve a informação que o lateral direito João Silveira, destaque do VOCEM na Segundona em 2023 e que defendeu o Grêmio São-Carlense na Série A4 deste ano, está de volta ao ‘Esquadrão da Fé’.

“Ele está muito animado com a possibilidade de voltar a jogar em Assis, onde contará com a torcida da família e dos amigos”, disse uma pessoa muito próxima ao jogador.

João Silveira teria confirmado que se apresentará, junto com os demais contratados, na segunda-feira, dia 13, no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’.

Lucas Alves, após vitória do VOCEM

Arquivo JS