A101 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 14 de maio

Dois sepultamentos estão programados para esta terça-feira, dia 14 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Marco Antônio Pereira Machado, o ‘Marquito‘ (foto abaixo), de 70 anos, está sendo velado na Catedral de Assis, de onde sairá o féretro às 8h30. O sepultamento foi marcado para as 9 horas.

A senhora Olinda dos Santos Oliveira (foto abaixo), de 81 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Carmem Delantônia Martins, de 75 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!