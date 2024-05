A099 – Biro do Cavaco, ex-Originais do Samba, se apresenta em Assis hoje, na reinauguração do Choppão News

A cidade de Assis recebe nesta sexta-feira, dia 10 de maio, um dos grandes nomes do samba paulista.

Nascido em Campinas, Silvio Mariano dos Santos, ganhou fama ao ser músico do extinto grupo Originais do Samba. O sambista é cavaquinista e violonista.

Música de seu primeiro álbum, Jéssica faz sucesso até hoje e é executada por dezenas de artistas em muitas emissoras de rádios no país e sempre solicitada nos grupos de samba.

CHOPPÃO – A apresentação de Biro do Cavaco marcará a reinauguração do restaurante Choppão News, na avenida Otto Ribeiro. A venda de ingressos e reserva de mesas pode ser feita no local a partir das 20 horas.

Antes do show do sambista, os ‘Amigos do Professor’ alegram a noite.

Vale a pena conferir!

Biro do Cavaco estará em Assis