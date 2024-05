A091 = Goleiro de Assis, com 13 anos, é avaliado pelo Flamengo-RJ no Ninho do Urubu

Desde a segunda-feira, dia 6 de maio, o goleiro assisense Adrian Ribeiro Francisco Carlos (foto abaixo), de 13 anos, que estuda na escola estadual Leny Barros e frequenta a escolinha de futebol do Flamengo de Assis, está sendo avaliado pelo Clube de Regatas Flamengo, no Centro de Treinamento ‘Ninho do Urubu’, no Rio de Janeiro.

Segundo Marcelo Mendes, diretor da escolinha do Flamengo, “Adrian já foi aprovado pelo clube carioca numa primeira avaliação realizada em Assis”, contou.

O jovem goleiro com origem em Taboão da Serra, atualmente com 1,74 metro e 53 quilos, deve participar dos treinamentos no Ninho do Urubu até a sexta-feira, dia 10 de maio. “Ele sempre mostrou qualificação para atuar nessa posição e temos certeza que terá um futuro promissor”, aposta Mendes.

O empresário disse que a escolinha do Flamengo de Assis já enviou 15 jovens atletas para serem avaliados no clube carioca. “Esses números mostram que nosso trabalho está dando resultado ao criar oportunidade para nossos alunos”, finalizou.

Marcelinho (professor/estagiário), Marcelo Mendes e Adrian, no Ninho do Urubu