883 – Em busca da reabilitação, VOCEM já está em Americana para enfrentar o Rio Branco

A delegação do VOCEM de Assis já está hospedada em Amerina para enfrentar o Rio Branco, às 15 horas deste sábado, dia 3, no estádio Décio Vitta. O jogo faz parte da segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.

O time (foto abaixo)viajou no início da tarde desta sexta-feira, após treinamento tático realizado no campo do Almoxarifado.

Como o time foi surpreendido pelo Taquaritinga na estreia e perder por 2 a 1 no estádio Tonicão, o pensamento da diretoria, comissão e jogadores é um só: reabilitação.

Como o campeonato é considerado de tiro curto -são 15 jogos na primeira fase-, ninguém pode se distanciar dos líderes.

Para esta partida, o técnico Marcos Vinícius Viola ainda não deve contar com o zagueiro Thurran (lesionado), Lucão e Peu.

Viola ainda não anunciou o time que entra em campo, mas é provável que Alex Cícero (foto abaixo), autor do gol na derrota diante do Penapolense, ganhe a vaga de titular de Billy.

Alex Cícero pode ganhar a titularidade – Imagem: Paulo Henrique Dias

MOTIVADO – O Rio Branco, que estreou com vitória em Penápolis por 1 a 0, está motivado. Segundo a diretoria, a procura pela compra antecipada de ingressos surpreendeu. O técnico Valmir Israel (foto), em entrevista coletiva, garantiu que o time está motivado, mas que os jogadores entrarão em campo com os ‘pés no chão’.

Valmir Israel, técnico do Rio Branco

ARBITRAGEM – Tiago de Mattos da Silva, de 39 anos, apita a partida entre Rio Branco e VOCEM, com auxílio de Paulo de Souza Amaral, de 47 anos, e Eduardo Augusto Borges, de 34.

A RODADA

Sexta-feira – Barretos 0 x 0 Independente Limeira

Sábado – 3/02

Taquaritinga x Ska Brasil

Nacional x Penapolense

Rio Branco x VOCEM

União Barbarense x XV de Jaú

Audax x Joseense

São Carlense x América

Domingo – 4/02

Francana x Jabaquara

APOIO À DISTÂNCIA – A torcida Sangue Mariano programou assistir a partida pela TV, na Padaria Pão da Vida, na avenida Antônio Zuardi, na vila Operária. Haverá uma roda de samba organizada pelo professor Corina. O convite é estendido a todos torcedores marianos.