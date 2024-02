881 – Morre o comerciante Ricardo Mega, que estava internado na UTI da Santa Casa

Morreu na tarde desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Assis, onde estava internado há algumas semanas, o conhecido comerciante Ricardo Mega (foto abaixo), que estava com 70 anos.

Ricardo era filho do ex-vereador Ailar Mega e foi dono de garagens de venda de veículos na avenida Rui Barbosa e na avenida Perimetral.

Frequentador assíduo do Assis Tênis Clube, Mega colecionou vários amigos entre os associados.

De acordo com a Funerária Santa Rosa, o velório de Ricardo Mega terá início às 7 horas da manhã deste sábado, dia 3 de fevereiro, no Velório da Catedral, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!