865 – Torcida do VOCEM garante o segundo maior público na abertura da A-4 e Sangue Mariano eterniza Claudinho Pires

Mesmo sentindo-se desrespeitada em alguns momentos, a torcida do VOCEM provou que as eventuais divergências ficam só fora das arquibancadas.

Dentro do estádio, ela continua fiel aos jogadores que vestem a camisa do clube e ainda é capaz de provocar momentos de muita emoção, como a homenagem feita ao saudoso torcedor Claudinho Pires, de 50 anos, que morreu dia 11 de novembro, vítima de infarto.

A torcida organizada Sangue Mariano incluiu uma fotografia de Claudinho ‘Pelamor’, como era chamado, em sua enorme faixa, presa no alambrado do estádio Tonicão, eternizando o fanático torcedor.

Após a partida, o filho de Claudinho, Giovani, e demais familiares foram fotografados ao lado do pavilhão da Sangue Mariano (foto abaixo).

Giovane (filho de Claudinho) se emocionou com a homenagem ao pai

PÚBLICO – Mesmo com poucos pontos de venda antecipada de ingressos físicos, mas com uma interessante iniciativa de venda on line, o público presente ao estádio Tonicão, no confronto entre VOCEM e Taquaritinga, neste domingo, dia 28 de janeiro, superou as expectativas e resultou no segundo maior comparecimento de torcedores na rodada de abertura do Campeonato Paulista da Série A-4.

Pelas portarias do estádio Antônio Vianna Silva passaram 774 torcedores, sendo que, cerca de 50 deles, vieram de Taquaritinga. A renda, até a tarde desta segunda-feira, ainda não havia sido divulgada pela Federação Paulista de Futebol.

O público em Assis só foi menor do que o registrado no estádio Zézinho Magalhães, em Jaú. De acordo com divulgação feita pela Federação Paulista de Futebol, 814 assistiram a vitória do ‘Galo da Comarca’ sobre a Francana por 1 a 0.

Os dois melhores públicos, coincidentemente, foram de partidas disputadas na manhã de domingo.

O vergonhoso e pior público foi registrado em São José dos Campos. Na cidade com quase 730 mil habitantes de acordo com o último censo, 69 testemunhas presenciaram a derrota da Joseense diante do Grêmio São-Carlense por 1 a 0.

Veja, abaixo, o público presente em cada um dos oito confrontos da primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.