864 – LEI DO EX – Adson, ex-VOCEM, brilha na vitória do Taquaritinga, no Tonicão

A lei do ex no futebol foi implacável com o VOCEM, na estreia do Campeonato Paulista da Série A-4.

Adsonnaldo Ferreira Nascimento, de 22 anos, conhecido por Adson (foto abaixo), viveu uma manhã de glória no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, na manhã deste domingo, dia 28 de janeiro.

Com a camisa do VOCEM, em 2023, ele disputou 15 partidas na Segundona, mas, por opção dos treinadores, foi reserva durante a maior parte da temporada.

Neste domingo, contra o ex-clube, ele saiu de campo aclamado pela imprensa e torcida visitante como principal responsável pelo triunfo do Taquaritinga por 2 a 1.

Aos 17 minutos, Adson entrou na área e sofreu o pênalti do zagueiro Rodrigo, convertido pelo centroavante Lucas Duarte.

Nos minutos iniciais do segundo tempo, diante da barulhenta e contagiante torcida ‘Sangue Mariano’, Adson deu um drible desconcertante em dois adversários, que ficaram sem reação. Marrento, Adson ainda deu uma olhada para trás e sorriu, provocando vaias da torcida adversária.

Aos 14 minutos, Adson fez uma nova linda jogada. Ainda na intermediária defensiva, ele passou pela marcação adversária com um ‘elástico’ e arrancou, livre de marcação, em direção à meta contrária para marcar um dos mais belos gols da história do estádio Tonicão. O lance, com certeza, deve ser gravado para constar no DVD do jogador.

Adson marcou um golaço no Tonicão

Imagem: Paulo H. Dias

O gol, no entanto, contou com a falha coletiva da zaga mariana, que não ofereceu nenhuma resistência ao atacante, que correu mais de 50 metros até a grande área para fuzilar o goleiro Lucas Alves.

O brilho e a ‘marra’ de Adson quase resultaram em sua expulsão, mas, espertamente, o técnico Marcelo Marelli, três minutos após o gol da vitória, sacou o jogador, que acusava fortes dores na perna, além do visível cansaço.

REAÇÃO – Perdendo por 2 a 0 e dominado em campo, o VOCEM tentou uma reação após o técnico Viola promover mudanças.

Isaías, recém contratado, entrou no lugar de Paulinho. Ele fez uma rápida jogada pela esquerda e cruzou para Alex Cícero ‘Panela’ girar sobre o adversário e diminuir.

O atacante colocou a bola sob o braço, correu para o centro do gramado e convocou a torcida para continuar empurrando o time, em busca do empate.

Alex Cícero ‘Panela’ comemora gol do VOCEM

Foto: Paulo H. Dias

Minutos antes, o zagueiro Rodrigo quase se redimiu do pênalti praticado. Depois de uma cobrança de escanteio, ele teve duas chances para marcar. Na primeira, mascou o chute e, depois, conseguiu concluir, mas a bola passou rente ao poste direito do goleiro Matheus Saldanha, que apenas observou.

Os minutos finais foram controlados pelo VOCEM, mas o gol de empate não saiu.

Para a diretoria mariana, os desfalques de Thurran, Ninho e David, lesionados, contribuíram para o resultado adverso, mas os dirigentes e a comissão técnica acreditam na recuperação na busca da classificação.

O VOCEM jogou e perdeu com: Lucas Alves; Lucão (Ryan), Rodrigo, Alysson e Ygor; Zé Augusto, Dezinho (Juninho), Mateus Bispo (Alex Cícero) e Paulinho (Isaías); Billy (Alexander) e Thiaguinho. Técnico: Marcus Vinícius ‘Viola’.

Rodrigo, Lucão e Thiaguinho foram advertidos com cartões amarelos, aplicados pelo árbitro Pietro Dimitrof Stefanelli.

O VOCEM tem uma semana para se recuperar, corrigir as falhas da derrota diante do Taquaritinga para buscar a reabilitação na competição. No sábado, dia 3 de fevereiro, o time viaja até Americana, onde enfrentará o motivado Rio Branco, que estreou com vitória em Penápolis por 1 a 0.

REFORÇO – Como havia antecipado o Jornal da Segunda, a diretoria do VOCEM apresentou o centroavante Peu (foto abaixo) como reforço para o ataque. O jogador de 23 anos tem passagem pelos clubes: Fortaleza, Camaçariense, União Mogi e Xinabajul Huehue (Guatemala), onde atuou na última temporada.

Atacante Peu foi apresentado

RESULTADOS

SÁBADO – 27 DE JANEIRO

Em São José do Rio Preto – América 0 x 0 União Barbarense

Em Santana do Parnaíba – Ska Brasil 1 x 2 Audax Osasco

Em Santos – Jabaquara 0 x 1 Barretos

Em Penápolis – Penapolense 0 x 1 Rio Branco

Em Limeira – Independente 0 x 2 Nacional

DOMINGO – 28 DE JANEIRO

Em Jaú – XV de Jaú 1 x 0 Francana

Em Assis – VOCEM 1 x 2 Taquaritinga

Em São José dos Campos – Joseense 0 x 1 Grêmio São-Carlense