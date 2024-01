860 – Ladrão invade casa e anuncia assalto à moradora, que estava tomando banho

Os índices de violência em Assis começam a assustar.

Na noite desta quarta-feira, dia 24 de janeiro, uma moradora foi surpreendida com um ladrão dentro do seu banheiro, em sua casa, no bairro Boa Vista.

A vítima, uma mulher de 71 anos, estava tomando banho quando, por volta das 20h30, um assaltante invadiu a sua casa e anunciou o roubo.

Armado com um canivete, ele empurrou a mulher e abriu a porta do banheiro, perguntando onde estava o dinheiro e ameaçando: “Fala onde está o dinheiro, senão te mato”, ameaçou o criminoso.

Na ação, o ladrão empurrou a vítima para o interior do lavabo, ao lado do banheiro, e ela conseguiu trancar a porta para se defender.

Passados 20 minutos, a vítima saiu e percebeu que o ladrão não estava mais na casa e notou que seu telefone celular havia sido roubado.

Assustada, a vítima pediu ajuda e acionou a Polícia Militar, que compareceu à residência para ouvir o relato da mulher, que conseguiu descrever o criminoso. “Era uma homem de cor parda, cabelos pretos, meio ondulados. Ele trajava camisa azul royal, calça jeans e vestia tênis preto”, contou.

Minutos depois, os policiais iniciaram patrulhamento na região central da cidade e avistaram um suspeito com as mesmas características nas imediações da Travessa Sorocabana. O homem foi abordado e levado à Central de Polícia Judiciária. Por não ser reconhecido pela vítima, ele foi liberado.

A ocorrência foi registrada e o inquérito remetido à Delegacia de Investigações Gerais.