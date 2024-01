857 – Com três lesionados e quatro dispensados, VOCEM corre atrás de novas contratações, antes da estreia

A bruxa anda solta no VOCEM, antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A-4.

Três jogadores lesionados -Thurran, David e Ninho- e quatro dispensados por ‘insuficiência técnica’, segundo a diretoria, fizeram com que o time precisasse correr atrás de contratações de última hora para enfrentar o Taquaritinga neste domingo, dia 28 de janeiro, no estádio Tonicão.

De acordo com o fisioterapeuta do VOCEM, João Guilherme, o zagueiro Thurran “sofreu uma lesão de grau 2 na parte posterior da coxa” e só deve ter condições de atuar na terceira rodada, dia 7 de fevereiro, em Limeira, contra o Independente.

O meio campista Ninho, que sofreu uma fratura no osso navicular do pé direito no amistoso contra o Marília, deve ser avaliado nesta quarta-feira, mas previsão inicial de retorno é somente para a 5 rodada, dia 17 de fevereiro, em Santa Bárbara do Oeste, contra o União Barbarense.

O quadro clínico mais complicado é do meio campista David (foto abaixo), que sofreu uma fratura no osso navicular do tornozelo, durante jogo-treino em Birigui. Ele deve permanecer imobilizado por um mês.

David foi imobilizado após

o jogo-treino em Birigui

DISPENSADOS – Apesar de contratados pela diretoria, com aval da comissão técnica, quatro jogadores do elenco foram dispensados na sexta-feira, dia 19 de janeiro: “Eles não não vinham apresentando um bom desempenho técnico”, justificou o vice-presidente Marlon Galiano. Foram dispensados: Teixeira (lateral direito), Renzo (volante), Rhurick (atacante) e Henrique (atacante).

CONTRATAÇÕES – No final de semana, a diretoria agiu rápido e anunciou a contratação de três jogadores, que já se apresentaram no Centro de Treinamento Padre Bellini.

O meio campista Luis Antônio ‘Juninho’ (foto abaixo), de 25 anos, é formado nas categorias de base do São Paulo e tem passagens pelos clubes: Rio Claro, Rio Branco, Velo Clube, Operário-MS, Brasília e Santa Helena-GO.

Ryan Weber (foto abaixo), de 21 anos, é lateral direito, com passagens pelo Tubarão, Passo Fundo e Red Bull Bragantino.

O meio campista e lateral Isaías (foto abaixo), de 23 anos, tem passagens por: Nacional, Flamengo de Guarulhos, Grêmio São-Carlense e estava no Mamoré-MG.

A diretoria aguarda a chegada de mais um centroavante nas próximas horas, mas seu nome só deve ser revelado após assinatura de contrato.