855 – Morre o feirante Vanderlei Alarcão

Morreu no início da noite desta terça-feira, dia 23 de janeiro, aos 61 anos de idade, o feirante Vanderlei Alarcão (foto abaixo).

Segundo informações de amigos, ele passou mal durante a feira livre realizada no dia 9 de janeiro, na praça da Mocidade, quando foi socorrido pelo SAMU. Desde então, Vanderlei estava internado no Hospital Regional de Assis. Nesta terça-feira, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O velório de Vanderlei Alarcão será realizado no Centro Funerário Pax, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento, que acontecerá nesta quarta-feira, dia 24, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!