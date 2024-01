853 – Governador desembarca em Assis para abertura da Coopershow, em Cândido Mota

Pouco antes das 9 horas desta terça-feira, dia 23 de janeiro, uma aeronave com o prefixo PR-ESP pousou no Aeroporto Estadual de Assis tendo a bordo o governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas, do Republicanos.

O governador seguiu para Cândido Mota, onde participa da abertura oficial da 17ª CooperShow. Essa é a primeira vez que um governador participa do evento da Coopermota, em Cândido Mota.

A Coopershow é considerada o principal evento do setor no Vale do Paranapanema realizado pela Coopermota. Para a solenidade, além do governador, participa o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai Filizzola, além de deputados, prefeitos e vereadores da região.

Freitas e Piai foram recepcionados pelo prefeito de Cândido Mota, Eraldo José Pereira, o ‘Eraldo Enfermeiro’ e pelos diretores da Coopermota, organizadora da feira.

Ainda na região de Presidente Prudente, às 15h, o governador entrega a pavimentação de vicinais e o novo sistema de tratamento de esgotos da cidade de Caiabu. Às 16h30, no município de Martinópolis, Tarcísio encerra as agendas no oeste paulista entregando modernização de vicinais com investimentos do Governo do Estado.

EVENTO – A 17ª CooperShow acontece de 23 a 26 janeiro, no espaço de Difusão de Tecnologia, e será o primeiro evento em comemoração dos 65 anos da Coopermota, celebrado em maio de 2024.

O evento recebe agricultores do Pontal do Paranapanema, sudoeste do estado de São Paulo, Alta Paulista e Vale do Paranapanema, além de prefeitos da região, representações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Nos quatro dias da Coopershow, a organização espera aproximadamente 15 mil visitantes compostos por um público essencialmente agrícola, a exemplo dos números registrados no ano passado.

“Reuniremos empresas do setor de agronegócios e órgãos de pesquisa, como Iac/Apta, Embrapa, Apmesp, Esap, entre outros”, destacou o presidente da Coopermota, Edson Valmir Fadel, em entrevista ao jornal O Diário do Vale.

POLÍTICA – Aliados do prefeito de Assis, José Fernandes (ainda no PDT), esperam que o Governador Tarcísio de Freitas abone sua filiação e a da secretária da Saúde, Cristiani Bussinati, no Republicanos.

Governador Tarcísio de Freitas durante desembarque em Assis/Imagem: Angélica Almeida