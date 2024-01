850 – Camisa do VOCEM faz parte da coleção ‘que vale ouro’ de Ana Castela

Reportagem publicada pelo portal de notícias UOL -Universo On Line- mostra uma coleção de camisas de times de futebol da cantora Ana Castela.

A cantora sertaneja Ana Castela publicou uma foto da sua coleção de camisas de futebol, com mais de 15 camisas do Corinthians, seu time de coração, além de camisas da seleção e outros clubes brasileiros, entre eles aparece uma do VOCEM de Assis.

Na imagem é possível ver camisas como o modelo bege do ano do centenário do Corinthians (2010), vários modelos da camisa branca, além das últimas camisas alternativas, com referências ao Japão (2022) e à Democracia Corintiana (2023).

Dentre os outros clubes presentes na coleção da cantora, Ana Castela também guarda camisas do Vasco, do Red Bull Bragantino e do Athletico.

Além de clubes, a cantora separou uma fileira apenas para camisas da seleção brasileira.

Na primeira fila da gaveta de Ana Castela aparece a camisa do VOCEM (2ª à esquerda)