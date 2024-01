844 – EXCLUSIVO – Vereador Fernando Sirchia anuncia sua pré-candidatura a prefeito de Assis

Em vídeo publicado em suas redes sociais no início da noite desta quinta-feira, dia 18 de janeiro, o jovem vereador Fernando Sirchia anunciou a sua pré-candidatura a prefeito de Assis pelo PDT.

“Notícia quentinha pra vocês, em primeira mão, anuncio que sou pré candidato a prefeitura de Assis. Fiz esse vídeo por que devo essa satisfação pra você, que me apoia e acredita no meu trabalho desde o começo”, iniciou o vereador.

Ao justificar sua decisão, o vereador disse: “Precisamos parar de discutir somente nomes e começar a discutir um projeto de cidade, a pensar a Assis que queremos. Com a minha pré-candidatura, farei de tudo para estimular o debate sobre a cidade que queremos e assim obrigar os outros pré-candidatos a se posicionarem sobre temas importantíssimos como a gestão da UPA de Assis, o transporte público precário, a atual desvalorização dos profissionais da educação e dos servidores públicos municipais, o desemprego crônico, a falta de incentivo ao esporte e a cultura e a falta de obras públicas na periferia”, discursou.

“Foi por Assis que trabalhei nesses últimos 4 anos, e é por Assis que quero continuar trabalhando ainda mais nesse próximo mandato. Ao longo deste período como vereador comprei diversas brigas com gente perigosa em defesa da população. Conseguimos através de uma CPI investigar os fura fila da vacina da COVID-19 e através das minhas denúncias, converter multas dezenas de milhares de reais para a saúde de nossa cidade. Além disso, fui presidente da CPI que descobriu, investigou e desmantelou o maior esquema de corrupção da história de Assis

que aconteceu debaixo do nariz de muita gente que, apesar de ter poder para interromper a roubalheira na FEMA, não tiveram a coragem de fiscalizar e defender o povo e patrimônio assisense”, narrou o vereador.

Sobre os objetivos da pré-campanha, Sirchia disse: “Através desta pré-campanha, quero você comigo pensando e ajudando a construir um projeto de cidade que pense em todos, da Vila Progresso até o fim do Parque Colinas, do Pacaembu até as áreas rurais de nossa cidade. Chega de mais do mesmo, é hora de modernizar Assis com um projeto inovador, unindo a vanguarda

criativa da juventude e com a sabedoria e participação popular, vamos colocar Assis nos trilhos do desenvolvimento novamente”, e finalizou pedindo a participação popular para discutir o futuro da cidade.

“Agora eu quero ouvir você: Quais devem ser as prioridades do próximo prefeito? Deixe a

sua opinião nos comentários em minhas redes sociais”, finalizou.

Sirchia anunciou pré-candidatura em suas redes sociais