814 – VOCEM apresenta mais dois atacantes

Novidades na reapresentação do elenco VOCEM, que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista da Série A-4.

Na tarde desta quinta-feira, dia 4 de janeiro, no Centro de Treinamento ‘Padre Belini’, a diretoria mariana apresentou mais dois atacantes: o centroavante pernambucano Alex Cícero (foto abaixo), de 21 anos, destaque do Caruaru City-PE e que estava no Atlético Pernambucano.

Alex Cícero vem do futebol pernambucano

A outra novidade é o atacante de beirada Rhurick Alves (foto abaixo), de 21 anos. Formando nas equipes de base do Novorizontino, ele teve passagem pela Ponte Preta de Campinas e se destacou no Tanabi.

Rhurick passou pelo Tanabi

O Esquadrão da Fé estreia dia 28 de janeiro, às 10 horas, no estádio Tonicão, em Assis, contra o Taquaritinga.

Antes da estreia, o time comandado pelo técnico Marcus Vinícius ‘Viola’ deve realizar pelo menos três jogos-treinos contra: Grêmio Prudente, em Presidente Prudente, na quarta-feira, dia 10 de janeiro, e Marília Atlético Clube, em Marília, no sábado, dia 13 de janeiro. Os dois times que disputam a Série A-3. Um terceiro teste deverá acontecer em Assis, no dia 18 de janeiro, mas o adversário ainda está sendo definido.