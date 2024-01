809 – Assis registra 70 sepultamentos a menos em 2023 do que em 2022

A administração do Cemitério Municipal da Saudade divulgou os primeiros números do balanço dos trabalhos realizados no ano de 2023.

Segundo Fabiano Cavalcanti, administrador do local, em 2023, Assis registrou 850 sepultamentos, o que representa 70 menos do que no ano anterior. Em 2022, de acordo com os registros, 920 pessoas foram sepultadas no Cemitério da Saudade.

Agora, de acordo com Cavalcanti, o serviço será detalhar por sexo e idade, além de tentar detectar as principais causas de morte, o que pode servir de indicador para o sistema de saúde pública analisar.

Vista aérea do Cemitério de Assis/Divulgação PMA