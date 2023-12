796 – Goleiro assisense defenderá o Monte Azul, de Neymar e Sheik, na Copa São Paulo

O assisense João Pedro Guiotti (foto abaixo), de 20 anos, será o goleiro do Monte Azul na Copa São Paulo de futebol júnior 2024. Recentemente, o novo time do atleta revelado pelo VOCEM passou a ser administrado por uma SAF do empresário Neymar, pai de Neymar Jr., e do ex-jogador Emerson Sheik, campeão mundial pelo Corinthians.

João Guiotti, que defendeu o VOCEM no Campeonato Paulista sub-20 em 2021, passou por Taquaritinga-SP (2021), Penapolense-SP, Atlético Guaratinguetá-SP, Luverdense-GO e Operário-AC em 2023, quando despertou interesse do Monte Azul para a disputa da Copinha em 2024.

O goleiro passou o Natal em Assis com a família, mas viajou para Monte Azul nesta quarta-feira, dia 27, para retomar os treinamentos e se preparar para a concentração na capital paulista, onde seu clube participará do Grupo 31, ao lado do Juventus-SP, Coritiba-PR e Canaã-DF.

O time de João Guiotti estreia na sexta-feira, dia 5 de janeiro, às 11 horas, no tradicional estádio da rua Javari, contra o ‘Moleque Travesso’.

Veja, abaixo, todos os jogos do Monte Azul na primeira fase da Copinha.