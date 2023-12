785 – Velório de vítima de colisão frontal será no próprio cemitério, a partir das 14 horas

O velório de Leandro Martins (foto abaixo), de 35 anos, motorista do veículo Gol que colidiu frontalmente com um caminhão, na noite desta segunda-feira, 25 de dezembro, na rodovia Manillio Gobbi, deverá ter início por volta das 14 horas, no próprio Cemitério Municipal da Saudade.

Leandro Martins tinha 35 anos

Reprodução: Abordagem Notícias

O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal à empresa funerária, após a realização do exame necroscópico.

O sepultamento foi marcado para as 9 horas desta quarta-feira, dia 27 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!