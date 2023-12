776 – Ainda não há previsão para chegada do corpo e início do velório da assisense, vítima de acidente

Até por volta das 20 horas desta quinta-feira, dia 21 de dezembro, ainda não havia previsão de horário para a chegada do corpo e o início do velório da senhora Eunira de Jesus Franco de Oliveira, de 70 anos, que morreu em acidente ocorrido no final da manhã desta quinta-feira, dia 21 de dezembro, na rodovia Castelo Branco, próximo ao município de Águas de Santa Bárbara.

O Centro Funerário São Vicente, contratado pela família para prestar os serviços funerais, aguarda a liberação do corpo, que continua no Instituto Médico Legal de Ourinhos, para onde foi levado após o acidente para realização do exame necroscópico.

Quando o corpo chegar a Assis, terá início o velório, que acontecerá na sala 4 do Centro Funerário, na avenida Abílio Duarte de Souza.

ACIDENTE – Segundo o portal de notícias ‘Diário Cidadão‘, o acidente ocorreu por volta das 11 horas, no km 307 da rodovia Castelo Branco.

O esposo da vítima, Claudemir de Oliveira, ouvido pela reportagem do portal de notícias, contou que dirigia o veículo Chevrolet Agile, vermelho, placas de Assis, quando um dos pneus estourou e ele não conseguiu controlar o veículo, que capotou, caindo num matagal, ao lado da estrada.

Dois filhos do casal e uma neta estavam no veículo. Eles sofreram ferimentos de natureza leve e foram conduzidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo.

Carro capotou ao lado da rodovia;

No detalhe, a vítima Eunira/ Imagem: Diário Cidadão