721 – Delegado Ricardo Fracasso reassume a Seccional de Assis

Oito meses após participação de curso de capacitação em gestão da Polícia Civil, o delegado Ricardo Fracasso ressumiu o comando da Delegacia Seccional de Assis nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro.

Ao atender o Jornal da Segunda, na manhã desta quarta-feira, dua 6, em sua primeira entrevista após o retorno a Assis, Fracasso fez questão de iniciar fazendo um agradecimento à delegada Ieda Maria Cavalli de Aguiar Filgueiras e ao delegado Marcel Ito Okuma, que estiveram à frente da Seccional, na condição de titular e assistente, respectivamente.

O cenário encontrado por Ricardo Fracasso, após oito meses fora de Assis, é considerado ‘bom’. Os números de ocorrências consideradas graves: como homicídio, latrocínio e roubo mostram uma pequena queda nas incidências.

“Obviamente que os programas de assistência social colaboram, mas é importante destacar a ação policial no combate à criminalidade, seja ostensivamente ou no trabalho de investigação e esclarecimento dos crimes, com a consequente punição aos autores”, disse.

IMPRENSA – Fracasso retoma o comando da Seccional disposto a ter uma maior aproximação da Polícia Civil com a imprensa. “Determinamos o encaminhamento diário de nossas ocorrências aos meio de comunicação para que a população seja informada”, explicou.

SEMIABERTO – Indagado sobre os efeitos da decisão do Governo de São Paulo, através da Secretaria de Assuntos Penitenciários, de transformar a Penitenciária de Assis de regime fechado em semi-aberto, o delegado Ricardo Fracasso, em princípio, não acha que a medida possa contribuir para o aumento da violência.

“Conversei com colegas de regiões onde os presídios foram transformados em regime semi-aberto e os números não preocupam. Para ele, o fato de o sentenciado estar em regime de progressão da pena, próximo da liberdade condicional ou mesmo da liberdade, faz com que ele seja considerado de menor periculosidade do que aqueles que continuam no regime fechado”, comentou.

No entanto, o delegado ainda pretende se reunir com a direção da Casa de Detenção de Assis para acompanhar essa mudança de regime.

Acompanhe a íntegra da entrevista do delegado Ricardo Fracasso, concedida ao repórter Reinaldo Nunes ‘Português no programa Acorda Assis, na rádio Interativa FM, às 6 horas desta quinta-feira, dia 7 de dezembro.

Ricardo fracasso reassumiu a Seccional

de Assis – Imagem: Abordagem Notícias