664 – Colisão traseira na rodovia Manilio Gobbi, em Assis, resulta em três vítimas

Um acidente registrado na madrugada desta quinta-feira, de 9 de novembro, na SP-284, rodovia Manilio Gobbi, em Assis, resultou em três vítimas feridas.

A colisão traseira, envolvendo um caminhão bi-trem, placas de Jataí-GO, e um GM Classic, placas de Paraguaçu Paulista, ocorreu pouco antes das 6 horas, nas proximidades do km 449, em Assis.

Segundo as primeiras informações, por razões a serem esclarecidas, o caminhão teria batido na traseira do automóvel. Os dois veículos estavam no sentido Assis-Paraguaçu Paulista.

Com a força do impacto, o carro foi arremessado a um bambuzal (foto abaixo).

Carro foi arremessado a um bambuzal

Imagem: Polícia Rodoviária

Duas mulheres e uma criança, que estavam no veículo GM Classic, sofreram ferimentos considerados de natureza leve e foram removidas à Unidade de Pronto Atendimento -UPA Ruy Silva-, em Assis.

O condutor do caminhão nada sofreu.

No início da manhã, a pista já estava liberada pela Polícia Rodoviária.

A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local para auxiliar a esclarecer as causas do acidente.

Veículo envolvido no acidente/Imagem: Polícia Rodoviária