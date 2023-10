581 – Copinha Assis tem bom público no Marcelino de Souza

Três partidas marcaram a rodada da Copinha Assis de futebol, categoria sub-9, para meninos com até nove anos de idade, na noite desta quarta-feira, dia 4 de outubro, no estádio municipal Marcelino de Souza.

“Um bom público compareceu ao estádio para prestigiar a rodada”, avaliou o secretário municipal de Esportes, César Nunes.



No primeiro confronto, a Academia de futebol São Caetano/ADPM derrotou o Assis Tênis Clube pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Enzo Moretti.

Academia São Caetano/ADPM

Assis Tênis Clube

No segundo confronto da noite o PV 48, polos Marcelino de Souza e Jardim Eldorado, venceu a Escolinha de futebol do Flamengo ‘B’ por 3 a 1.

PV 48, polos Marcelino de Souza e J. Eldorado

Escolinha do Flamengo ‘B’

No encerramento da rodada, a escolinha de futebol do Flamengo ‘A’ derrotou o time do PV 48, polo Unesp, por 1 a 0. O gol da vitória foi de Enzo Fluring.

Escolinha de futebol Flamengo ‘A’

PV 48 polo Unesp

FUTSAL – Nesta quinta-feira, será a vez dos jogos decisivos da Copinha Assis de futsal no ginásio de esportes José Nigro, o ‘GEMA’, na vila Xavier.

Na disputa do terceiro lugar da categoria sub-12, pela Série Prata, estarão em quadra, às 19h15, Meninos do Morumbi x Assis Tênis Clube.

Logo depois, a decisão será entre Moleque Travesso x PV 48.