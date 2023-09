566 – Coronel Dhaubian Barbosa é condenado por homicídio, mas poderá recorrer em liberdade

O coronel reformado da Polícia Militar Dhaubian Brauioto Barbosa, de 59 anos, natural de Assis, foi condenado pelo Tribunal de Júri da Comarca de Marília, por quatro votos a três, pelo assassinato do ex-detento Daniel Ricardo da Silva, de 37 anos, que era funcionário do Motel Fênix, de propriedade do oficial.

O juiz substituto Leonardo Beltran condenou Dhaubian ao cumprimento de uma pena de 6 anos de reclusão por homicídio homicídio simples, no regime semiaberto, e mais 6 meses na fraude processual, também no regime aberto.

O coronel da Polícia Militar foi acusado de manipular a cena do crime para tentar enganar as investigações.

O juiz entendeu que não há requisitos para manter a prisão preventiva e expediu o alvará de soltura. Dhaubian estava detido no presídio Romão Gomes, em São Paulo.

Ao Jornal do Povo, que circula em Marília, os advogados de defesa do coronel PM informaram que recorrerão da decisão. Com o alvará de soltura, Dhaubian Barbosa poderá recorrer em liberdade.

O CASO – No dia 31 de outubro de 2022, Dhaubian assassinou, a tiros, com um revólver calibre 38, o ex-detento Daniel Ricardo da Silva, de 37 anos, funcionário do Motel Fênix.

Dois projéteis atingiram as costas e as nádegas da vítima e outro pegou de raspão.

Uma das balas atingiu a perna de uma funcionária do motel.

O crime foi dentro do estabelecimento, em frente a Penitenciária de Marília. Dhaubian suspeitava que a vítima tinha um caso com a esposa dele, também policial militar.

Imagem/Arte: Jornal do Povo