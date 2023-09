519 – Recomeçam as aulas gratuitas de caratê no barracão da V.O.

Sob a coordenação da professora Cássia Roberto, estão sendo retomadas as aulas gratuitas de caratê no barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária.

O projeto de iniciação esportiva é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Assis, através da Secretaria de Esportes, e a agremiação carnavalesca.

As aulas acontecem nas noites de segunda-feira, às 20 horas, e quarta-feira, a partir das 19h30.

De acordo com a professora Cássia, crianças a partir dos 5 anos de toda a cidade podem frequentar as aulas. “Basta o interessado comparecer ao barracão acompanhado do seu responsável para receber as instruções sobre a participação no projeto”.

O barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária está localizado na rua Tibiriçá, 01, próximo a passagem da linha férrea, interligando as vilas Operária e Xavier.

Crianças a partir de 5 anos podem participar