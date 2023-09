518 – Cinco moradores de Assis e região são premiados do Giro da Sorte

Mais cinco prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 3 de setembro, cinco moradores de Assis e cidades vizinhas foram contemplados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’. Cada um ganhou R$ 1 mil.

Na rodada 12, Reinaldo, que mora no Parque das Acácias, foi o premiado. Ele adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru com o vendedor Hélio, que atua no Superbom, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Josias, morador de Palmital, comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru no Hipermercado Amigão de Assis e foi o contemplado na rodada 23.

A assisense Maria adquiriu o seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru com o revendedor Franceschini e foi a sorteada na rodada 31 do Giro da Sorte.

Na rodada 42, o prêmio de R$ 1 mil foi para Ana, que mora na vila Andrade, em Maracaí.

No penúltimo sorteio do Giro da Sorte, na rodada 49, Thalia, moradora do bairro Novo Mundo, em Palmital, foi a premiada. Ela comprou sua cartela na loja QBonita.

O prêmio principal do sorteio realizado neste domingo, dia 3 de setembro, no valor de R$ 250 mil, foi dividido para duas cidades. Edson, de Bauru, e Élio, de Tupã, foram os contemplados. Cada um deles ganhou R$ 125 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com as obras assistenciais da Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Veja os prêmios do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru, que acontecerá no domingo, 10 de setembro.