520 – Lauro Valim é reeleito presidente do VOCEM e anuncia comissão técnica da Copa São Paulo

O representante comercial Lauro Valim foi reeleito presidente do VOCEM para as temporadas 2024/2025. Marlon Galeano será o primeiro vice-presidente e Romualdo Vieira Lima o segundo vice-presidente. Será o terceiro mandato de Valim à frente do ‘Esquadrão da Fé’.

Lauro Valim entre Romualdo e Marlon Galeano

O trio eleito e já empossado definirá os demais nomes para compor a diretoria nos próximos dias.

A eleição aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, dia 4 de setembro, no escritório do Departamento Jurídico do clube, na rua doutor Clybas Pinto Ferraz, na vila Xavier.

O empresário Edson Fiuza foi reeleito presidente do Conselho Deliberativo. O empresário Luís Colombo foi reeleito vice-presidente e o radialista Reinaldo Nunes continua como secretário.

COPINHA – Lauro Valim esteve reunido com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e confirmou a inscrição do VOCEM para a disputa da Copinha São Paulo 2024

O dirigente anunciou a comissão técnica responsável pela montagem do elenco que disputará a Copinha São Paulo.

Ícaro Vasconcelos será o técnico. Wallace Leandro da Costa terá a responsabilidade da preparação física e o treinador de goleiros será Gilson Alves.

Fabinho Mello e Cléber ‘Gaúcho’ serão os dirigentes da base.

Os treinamentos já tiveram início no CT Padre Beline, mas o elenco ainda não está fechado. “Estamos aguardando alguns jogadores, que devem se apresentar nos próximos dias”, explicou Mello.

Gilson, Ícaro e Wallace comandarão o VOCEM

na Copinha