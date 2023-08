498 – Caminhoneiro de 74 anos é preso por provocar engavetamento que matou quatro pessoas

Um caminhoneiro de 74 anos foi preso em flagrante por ter provocado um engavetamento que resultou na morte de quatro pessoas. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo o tacógrafo apreendido pela polícia, o caminhão que causou o acidente estava a 100 km/hora numa estrada em que a velocidade máxima permitida é 80 km/hora.

O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, dia 21 de agosto, num trecho em reformas da rodovia federal BR-153, na cidade de Campos Novos Paulista.

Segundo informações colhidas pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência, o motorista de 74 anos conduzia um caminhão Volkswagem, modelo 8-150, tipo baú, branco, placas GSH-6844, tipo baú, placas de Patrocínio-MG, que trafegava no sentido Ourinhos a Marília,

Após passar pelo operário, que alertava e sinalizava, com uma bandeira à beira da estrada, os motoristas para que reduzissem a velocidade em razão de obras diante, o caminhoneiro teria ultrapassado um caminhão Volvo FH, branco, placas RHJ-3A76, de Ponta Grossa-PR, e batido em outros três carros, provocando quatro mortes e deixando quatro pessoas feridas.

Sem ter freado o caminhão, e numa velocidade próxima aos 100 km/hora, ele colidiu contra a traseira de um veículo Fiat, Uno, branco, placas de Oriente-SP, que foi arremessado à direita, fora da faixa de rolamento, matando o motorista Luis Gustavo Araújo de Castro.

Na sequência, o caminhão baú sobrepôs-se ao veículo GM, Ônix, prata, placas de Ipaussu-SP, empurrando-o para o lado direito de um caminhão trator acoplado em um semi-reboque, placas de Marília, para fora da faixa de rolamento e causando as mortes de Vilma Aparecida Bacochina Carrara, João Bacochina e Adelina Bacochina. O condutor do Ônix, Pedro Paulo Carrara, sofreu ferimentos graves.

Na sequência, o caminhão de José Baldoíno abalroou um veículo VW, Gol, cinza, placas de Campos Novos Paulista, que tombou sobre a pista e bateu no pára-choque do

caminhão trator acoplado em um semi-reboque, que estava à sua frente.

Desgovernado, o carro atingiu um um ambulante, que vendia doces, à beira da estrada.

O delegado João Fernando Pauka Rodrigues, que registrou a ocorrência, informou que há registros fotográficos do local, feitos pela Polícia Científica, e que foram colhidos depoimentos do funcionário que sinalizava a aproximação de veículo e do próprio causador do engavetamento.

O tacógrafo do caminhão foi apreendido

O motorista causador do acidente sofreu ferimentos de natureza leve . Submetido ao teste

de alcoolemia, o resultado foi negativo para o consumo de álcool.

Questionado pelo delegado, informalmente, ele afirmou “estar ciente do acidente”, verbalizou que “seria o responsável pelo sinistro”, mas não soube dizer a razão de não ter observado o sinal de parada.

O sistema de monitoramento da estrada, que dispõe de uma câmera posicionada a cerca de 1.300 metros do local do acidente, registrou imagens, onde é possível verificar a sequência de colisões.

Policiais Federais Rodoviários e familiares das vítimas também foram ouvidos na Delegacia de Polícia.

Ferido, o caminhoneiro causador do engavetamento foi removido a um hospital e não pôde ser conduzido ao Plantão Policial. Mesmo assim, ele teve a prisão em flagrante decretada pelo delegado João Fernando Pauka Rodrigues. Ele responderá pelos crimes de homicídio e lesão corporal.

Acidente resultou em quatro mortes

Imagem: Corpo de Bombeiros