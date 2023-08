496 – Hiper Saúde distribui mais sete prêmios para região de Assis

No sorteio do Hiper Saúde Bauru deste domingo, dia 20 de agosto, foram distribuídos mais sete prêmios para moradores de Assis e cidades da região.

GIRO – Márcia, moradora da vila Fiuza, em Assis, comprou seu título de capitalização na ‘Casa de Carnes Adileta’ e foi a contemplada na terceira rodada do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 1 mil.

Dirceu, que mora na vila Marins, em Paraguaçu Paulista, comprou seu título de capitalização na ‘Mercearia e Padaria Brito’, foi contemplado na rodada 14 do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 1mil.

Na rodada 22 do ‘Giro da Sorte’, a ganhadora foi Sandra, moradora do centro de Cândido Mota.

Natália, que mora em Assis, comprou sua cartela no ‘Posto Brasil’, com a vendedora Maria, e ganhou R$ 1 mil ao ser contemplada na rodada 25 do ‘Giro da Sorte’.

Na rodada 31, o contemplado foi o tarumãense Antônio, que mora na vila Dourados, e adquiriu o seu título de capitalização com a vendedora Géssica, no ‘Supermercado Avenida’.

Adão, que mora na vila dos Estados, em Tarumã, foi o premiado na rodada 46 e ganhou R$ 1 mil. Ele comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru no ‘Salão do Valdir’.

Ivaneide, moradora do Parque Universitário, em Assis, adquiriu seu título de capitalização na ‘Lotérica Avenida Max’, foi a contemplada na rodada 48 do ‘Giro da Sorte’ e também faturou R$ 1 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

