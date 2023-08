487 – Roberto de Mello assume direção da Santa Casa

O médico Roberto de Mello (foto) assumiu a direção da Santa Casa de Assis no lugar da professora Telma Carneiro Spera Andrade, nomeada pelo Governo de São Paulo para ocupar a diretoria técnica do Hospital Regional de Assis.

Roberto de Mello permanece no cargo até o final de agosto, quando deve ocorrer as eleições do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

Roberto de Mello/Reprodução TV Câmara

NOTA – Na tarde desta quarta-feira, dia 16, logo após a notícia divulgada pelo Jornal da Segunda sobre a nomeação da nova diretora do Hospital Regional, a Santa Casa de Assis emitiu uma nota à imprensa confirmando a saída da professora da direção da instituição e a condução do médico Roberto de Mello ao cargo. Leia:

“Após quase seis anos na gestão da Santa Casa de Assis a Profa. Dra. Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade foi recrutada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Saúde do Estado, para assumir mais um grande desafio: a Direção do Hospital Regional de Assis. Faltando 15 dias para finalizar o terceiro mandato como Provedora e representante legal da Santa Casa de Assis, a Professora dará continuidade ao propósito de reorganizar e modernizar os serviços de saúde, agora num âmbito maior, envolvendo uma estrutura impactante para a assistência à saúde da região.

Até o dia 31 de Agosto, quando finaliza o mandato da atual Diretoria executiva, assumirá a gestão da Santa Casa de Assis o Provedor Adjunto, Dr. Roberto de Mello. Nos próximos dias serão conduzidas as eleições para constituição do novo Conselho de Administração e da nova Diretoria Executiva, para o próximo período de gestão, que de acordo com o novo estatuto será de 4 anos.

A Profª Drª Telma, como integrante da Irmandade da Santa Casa de Assis, apoiará voluntariamente a continuidade de todos os projetos já iniciados, visando a consolidação de todas as propostas iniciadas ao longo de sua gestão, com responsabilidade e sustentabilidade.

‘Os gestores, bem como todos os componentes da equipe da Santa Casa de Assis encontram-se num patamar de maturidade e excelência que certamente possibilitará a continuidade sem dificuldades, de todas as atividades e projetos em andamento. Agradeço a todos os que estiveram comigo ao longo desses quase seis anos nesse processo de reorganização e modernização da Santa Casa de Assis. Juntos conquistamos credibilidade e sustentabilidade para a instituição. Juntos avançamos e conseguimos alcançar o maior objetivo na saúde: salvar vidas, diminuindo o sofrimento de pacientes e de seus familiares, por meio da oferta de um modelo de assistência à saúde fundamentado em competência e amor ao próximo. Agradeço a confiança do Governo do Estado, em especial do Secretário da Saúde Dr Eleuses Paiva e sua equipe, ao me recrutarem para esta nobre, mas árdua missão. Estou certa de que juntamente com a equipe, também competente e comprometida do Hospital Regional de Assis, faremos um belíssimo trabalho, dando continuidade às sementes lançadas pelas diretorias anteriores que, por muitos anos, também se dedicaram às atividades deste Hospital, tão relevante para a promoção da saúde dos munícipes da região de Assis. A todos o meu reconhecimento e a minha gratidão, mas especialmente a Deus, presente em todos os dias desta gestão. ELE certamente nos abençoará em todos os novos propósitos.’ – disse ela, e acrescentou que continuará responsavelmente apoiando todos os projetos iniciados e planejados, de forma voluntária, por fazer parte da Irmandade da Santa Casa de Assis.”